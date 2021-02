Guatemala : Des volcans sous surveillance deviennent menaçants

Trois volcans sont entrés en activité au Guatemala. Deux d’entre eux sont proches de la capitale.

Les volcans Fuego et Pacaya, proches de la capitale et placés sous surveillance en début d’année, enregistrent un regain de leur activité éruptive, a alerté samedi l’Institut de vulcanologie du Guatemala. Le volcan Fuego, situé à 35 kilomètres au sud-ouest de la ville de Guatemala et qui culmine à 3.763 m de hauteur, a enregistré des explosions faibles à modérées durant la nuit et la matinée, expulsant des colonnes de cendres à plus de 4500 mètres d’altitude.