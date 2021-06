Signy (VD) - Des voleurs cambriolent un bancomat à l’explosif

Plusieurs automobilistes ont été surpris ce mercredi matin, en voulant se rendre dans la station service Avia de Signy (VD), dans la région nyonnaise. « Je suis passé devant vers 7h20. Elle était fermée et le secteur était bouclé. Le bancomat à l'extérieur était tout noir – ainsi que le mur autour de l'appareil – comme s ’i l y avait eu le feu ou que l'on avait fait exploser la machine, témoigne Chris. J'ai également vu des policiers à quatre pattes qui effectuaient des prélèvements sur le sol. »

La police confirme: « Mercredi v ers 2h45, une explosion a fortement endommagé le bancomat d’une station service à Signy ». En arrivant sur place, les policiers ont constaté que l’appareil était sorti de son support e t de s traces de l’explosion étaient visibles sur le bâtiment. « Le ou les auteurs ont pris la fuite dans une direction inconnue et sont toujours recherchés. Le butin est pour l’instant inconnu », poursuit la police.

En raison de l’utilisation vraisemblable d'explosifs, le Ministère public de la Confédération a été informé et mène la procédure avec le soutien de l’Office fédéral de la police (F edpol ) et de la Police cantonale vaudoise. Cette intervention a nécessité l’engagement de nombreuses patrouilles, de la brigade canine, d’un inspecteur de Fedpol, du personnel de la police de sûreté et de la police scientifique.