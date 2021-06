Nigeria : Des voleurs de bétail tuent 88 villageois

Sept villages du nord-ouest du pays ont été la cible d’attaques meurtrières menées par des hommes à moto qui agissent a priori par appât du gain et sans motivations idéologiques.

«Nous avons établi que 88 personnes ont été tuées dans les attaques. Initialement, 66 corps avaient été retrouvés mais 22 de plus ont été découverts » a précisé le porte-parole de la police, Nafiu Abubakar. Les attaques ont été menées par des hommes à moto qui ont visé jeudi les villages de Koro, Kimpi, Gaya, Dimi, Zutu, Rafin Gora et Iguenge, dans le district de Danko-Wasagu.

Vol de bétail

Depuis une dizaine d’années, des groupes criminels, appelés «bandits» par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils opèrent à partir de camps situés dans la forêt de Rugu qui s’étend sur les États nigérians de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger.

Ces gangs agissent a priori par appât du gain et sans motivations idéologiques, mais on craint de plus en plus qu’ils ne soient infiltrés par des djihadistes du nord-est du pays, où l’insurrection islamiste dure depuis douze ans. Ces derniers mois, ils ont multiplié les attaques visant des écoles, provoquant l’émoi dans le monde entier.