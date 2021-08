Jura bernois : Des voleurs de bovistop sévissent à Crémines

En juin et en juillet, des grilles de bovistop ont été dérobées à Crémines (BE), vraisemblablement à l’aide d’une machine. Un appel à témoins est lancé.

La police cantonale bernoise a récemment été informée à deux reprise s que des bovistops - des grilles qui empêchent les vaches d’aller plus loin sans entraver les humains - ont été soul e vés et emportés à Crémines, sur deux chemins blancs, créant ainsi un trou et un danger certain pour tous les usagers, piétons, véhicules et animaux, en particulier de nuit ou par mauvais temps.