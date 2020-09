Leur petite affaire a duré plusieurs mois: dès décembre 2019, trois hommes ont écumé des petits magasins en Suisse alémanique pour y dérober de belles et coûteuses pièces de viande. En juin de cette année, ils ont été pris sur le vif, à Nottwil (LU), lors d’une énième tentative de vol. Les trois fins gourmets ont été arrêtés.

Il s’est avéré, au fond sans surprise, qu’ils avaient du flair non pas pour la qualité de la bidoche, mais pour les juteuses affaires qu’ils pouvaient en retirer. «Les enquêteurs supposent que les auteurs présumés ont revendu la viande», dit le communiqué de la police cantonale lucernoise.

C’est en tout cas toujours les plus belles pièces qui faisaient de l’œil à ces trois fripouilles. Au total, 23 vols leur sont imputés dans les cantons de Lucerne, Berne et Argovie, pour un total de 124 kilos de viande d’une valeur de plus de 9000 francs. Pour ne rien arranger au futur sort de ces trois hommes originaires de Roumanie, deux d’entre eux étaient en séjour illégal en Suisse.