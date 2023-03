Belfaux (FR) : Des voleurs explosent un bancomat

Vendredi, peu avant 3 heures du matin, la Police cantonale fribourgeoise était informée qu’une déflagration s’était produite à Belfaux. Sur place, les forces de l’ordre ont constaté qu’un bancomat avait été détruit à l’aide d’explosifs. Un groupe de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des explosifs a été sollicité afin de sécuriser les lieux et d’établir l’origine de l’explosion. L’Office fédéral de la police et l’institut forensique de Zurich sont également intervenus. Le montant du butin récolté reste pour l’heure inconnu.