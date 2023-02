Suisse-Maroc: «Des voleurs ont braqué mes comptes avec mon iPhone»

Grâce à son iWatch, elle a aussitôt bloqué l’appareil et actionné un dispositif censé faire disparaître toutes les données de l’iPhone dès qu’il serait connecté à un réseau wi-fi. La vacancière a également averti son opérateur téléphonique pour le blocage de la carte SIM.

Codes d’accès modifiés

Frustrée d’avoir perdu un téléphone, Kristina n’était pas pour autant inquiète à propos du contenu de son smartphone. «Je suis rentrée dans la nuit du 12 au 13. C’était le week-end et j’ai des comptes dans différentes banques. Au milieu de la nuit, c’est comme si j’avais eu une prémonition. J’ai voulu faire de l’e-banking sur un de mes comptes en Suisse à 2h du matin. Il fallait réinstaller l’application de la banque sur mon nouveau smartphone. Mais je n’arrivais pas à accéder à mon compte. J’ai appelé la banque et une collaboratrice m’a fourni un nouveau code. Quand j’ai réussi à me connecter, j’ai constaté un virement de 6000 fr. en suspens au profit d’un inconnu. J’ai réussi à le faire annuler de justesse. Heureusement que c’était le week-end», témoigne Kristina.