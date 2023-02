L’hallucinogène le plus puissant étudié à l’Hôpital universitaire

Mieux que le LSD

Des études ont déjà été menées pour savoir si des drogues comme le LSD – dont les effets hallucinogènes ont été découverts il y a 80 ans par un chimiste bâlois – ou d’autres champignons pouvaient avoir un effet thérapeutique. Mais la DMT présente un intérêt particulier: «L’avantage serait un effet fort pendant seulement quelques minutes ou par exemple une heure, contrairement aux effets beaucoup plus longs du LSD et de la psilocybine», explique Matthias Liechti. Un médicament à base de DMT, contrôlé et testé, «pourrait être intéressant pour la pratique et la viabilité financière».