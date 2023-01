Gstaad: De la neige amenée par hélicoptère sur une piste

Gstaad (BE) : Des vols en hélico pour amener de la neige sur une piste… mais en vain

S’obstiner et tout faire sauf fermer. C’est ce qu’ont dû se dire les responsables du domaine skiable de Gstaad, Zweisimmen et Saanenmöser. Comme le rapporte «Haupstadt», des hélicoptères ont fait des rotations pour amener de la neige sur la piste qui assure la liaison entre Zweisimmen et Saanenmöser, lors de la dernière semaine de l’année.