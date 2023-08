Vols en hélico: la fête de la cabane des Becs de Bosson fait jaser

L’activité devait être une célébration, 25 ans après l’inauguration de la cabane des Becs de Bosson, nichée à 2985m d’altitude au-dessus du magnifique Vallon de Réchy, un site protégé pour ses marécages et sa biodiversité. Mais le programme de la journée fait réagir certains amoureux de la montagne, car c’est en hélicoptère que les amis de la cabane sont invités à monter, à un prix défiant toute concurrence. Pourtant, un télécabine, non loin de là, ainsi que des chemins pédestres rendent les lieux raisonnablement accessibles pour les promeneurs en bonne santé.

Comme une messe est programmée à l’arrivée, l’organisation Résilience Montagne ironise en proposant à ses sympathisants d’aller y prier pour les glaciers qui fondent juste à côté. Elle estime que ces pratiques ultracarbonées sont «une insulte» pour ceux-ci. D’autres internautes réagissent aussi en ce sens. Et cela alors que la Ville de Vevey vient de bannir les vols de plaisance sur ses terres, et que plusieurs pays européens, dont la France, sont bien plus restrictifs que la Suisse sur les loisirs héliportés.

«Pas de leçons à recevoir»

Contacté, le président de la société de la cabane se défend: «Ces vols permettent aux personnes qui ont participé à sa construction d’y remonter.» Gérard Morand précise que les vols sont réservés aux seniors, aux enfants, ainsi qu’aux autorités et au curé, conformément à l’autorisation délivrée par la Confédération. «Ce n’est pas précisé sur l’affiche, mais on le rappelle lors de l’inscription.» Au total, une cinquantaine de personnes bénéficieront de l’hélicoptère, soit une dizaine de rotations d’environ cinq minutes chacune, dont deux à trois minutes de montée.

«Au niveau écologie, on n’a pas de leçons à recevoir», estime Gérard Morand, qui rappelle l’existence dans la commune d’un des premiers sites agrotouristiques du canton, et évoque la protection exemplaire du Vallon de Réchy. «Quand on compare aux vols VIP qui suivent les compétitions sportives pendant des heures, ce n’est pas nos dix rotations qui vont changer la donne, nous ne sommes pas les vrais gros pollueurs, il y a beaucoup de choses bien pires. Nous, on veut juste permettre aux personnes âgées de venir voir les lieux.»