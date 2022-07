Suisse romande: Des vols en série et un goût prononcé pour la bidoche et le Real Madrid

Il leur est reproché d’avoir, à eux trois, totalisé 77 cambriolages entre 2018 et 2021, lors desquels ils ont multiplié les entrées par effraction, avant de piller les coffres-forts de sociétés ou des privés vaudois et fribourgeois, pour des montants allant de 200 à 20’000 francs. Jugés lundi par le Tribunal criminel de Nyon (VD), Driar*, Rajan* et Selman*, âgés entre 34 et 62 ans, sont accusés notamment de vol en bande par métier, dommage à la propriété et violation de domicile.

Des aliments et un maillot de Ronaldo

Driar a, lui, démontré un goût prononcé pour les fromageries, restaurants et autres boucheries. Ce quinquagénaire est parfois reparti avec quelques kilos de bidoche et frometon en poche. Après avoir forcé l’entrée de la buvette d’un club de foot de la Côte, lui et son comparse Selman avaient même emporté un maillot de Cristiano Ronaldo, signé par toute l’équipe du Real Madrid, selon l’acte d’accusation. Et tout ça pour l’argent? Pas certain, sachant que nombre d’articles volés ont été plus tard retrouvés en forêt.