Coronavirus : Des vols entre la Suisse et le Royaume-Uni sous conditions

Les personnes domiciliées au Royaume-Uni qui sont en ce moment en Suisse pourront rentrer chez elles à partir de jeudi selon certaines conditions, de même que les personnes domiciliées en Suisse se trouvant actuellement de l’autre côté de la Manche.

Des vols au départ de la Suisse vers le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud seront autorisés dès jeudi sous certaines conditions, a indiqué l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) mercredi dans un communiqué . Des vols au départ de ces deux pays vers la Suisse seront également possibles pour les personnes domiciliées en Suisse.

Les liaisons aériennes sont suspendues depuis dimanche à minuit en raison d’une nouvelle variante du coronavirus qui se propage plus rapidement. Grâce à cette dérogation, les personnes concernées pourront être chez elles pour les fêtes.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) coordonne les transferts avec les cantons. Ces derniers ont reçu la liste des touristes concernés. Ils sont entre 8000 et 10’000, a indiqué Jonas Montani, porte-parole de l’OFSP, à Keystone-ATS. Cela correspond à 80-90 vols en provenance du Royaume-Uni et quatre d’Afrique du Sud. Mais l’office n’a pas d’information quant au nombre de personnes qui sont déjà reparties entre le 14 et le 21 décembre.