Des vols nocturnes de drones inquiètent une commune soleuroise

Sur Facebook, les habitants de Biberist (SO) sont nombreux à signaler de plus en plus de vols de drones la nuit. «Qu’est-ce qui se passe?» a demandé une habitante. Si elle n’est en principe pas dérangée par les drones, elle a commencé à se poser des questions après avoir remarqué qu’un appareil tournait régulièrement autour de son appartement tard le soir. Il est même arrivé que l’engin plane devant sa fenêtre. Elle pense avoir surpris un jour le pilote mais celui-ci s’est enfui quand elle l’a filmé en retour.