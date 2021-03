Riaz (FR) : Des vols ont été perpétrés à l’hôpital: enquête ouverte

La police cantonale fribourgeoise et la justice tentent d’élucider les nombreux vols commis dans l’établissement hospitalier de Riaz depuis 2018.

Le jeudi 11 mars, la police cantonale fribourgeoise a interpellé une collaboratrice de l’Hôpital fribourgeois, car elle était soupçonnée d’avoir commis des vols dans des porte-monnaie de patients hospitalisés à Riaz. Entre 2018 et 2021, l’auteure présumée, âgée d’une quarantaine d’années, était soupçonnée d’avoir commis plusieurs vols en prélevant une partie ou la totalité de l’argent dans le porte-monnaie de certains patients, selon un communiqué de la police de mardi.

Une longue enquête a été nécessaire pour confondre cette collaboratrice. Elle profitait de la faiblesse de patients très affaiblis ou de la confiance d’autres patients, afin de leur subtiliser de l’argent. Le préjudice subi par les victimes s’élève à plus de 5000 francs. Dans le cadre de cette enquête, plus de quarante vols au sein de l’HFR de Riaz ont été annoncés à la police et 18 plaintes pénales ont été déposées.