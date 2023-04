Jura: Des votes avaient bien été achetés lors des élections

Un scandale avait éclaté dans le canton du Jura quelques jours avant les élections communales d’octobre 2022. Une enquête avait été ouverte pour corruption électorale et des perquisitions avaient été menées aux domiciles de plusieurs personnes. Ce mercredi, le Ministère public du Jura annonce que deux hommes viennent d’être condamnés. À noter que les ordonnances pénales ne sont pas définitives et peuvent encore faire l’objet d’oppositions.

L’auteur principal, qui écope de 120 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, d’une amende de 1200 francs et d’une contravention de 300 francs, a été reconnu coupable de corruption électorale, fraude électorale, tentative de fraude électorale et instigation à la captation de suffrages. Le second prévenu a été condamné à 60 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, à une amende de 480 francs ainsi qu’à une contravention de 300 francs, pour corruption électorale et captation de suffrages.