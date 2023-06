Grève à Genève aéroport: Des passagers écoeurés et des agences de voyage débordées

«Nous ne sommes que trois dans l’agence et ça n’arrête pas. Nous n’arrivons plus à gérer les dossiers. Tout le monde appelle en même temps. Et demain samedi, ce sera pire car il y a beaucoup plus de départs prévus.» Au bout du fil, une employée genevoise d’une des plus grandes agences de voyage de Suisse exprime sa lassitude. Plusieurs avions étant restés cloués au sol à cause de la grève des employés de l’aéroport de Genève, de nombreux voyageurs se sont rués sur les agences de voyage pour obtenir des informations sur les diverses possibilités qui s’offrent à eux.