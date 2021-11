Ecublens (VD) – Des WC seront bientôt unisexes au sein de l’EPFL

Écublens (VD) : Des WC seront bientôt unisexes au sein de l’EPFL

L’École polytechnique fédérale a officiellement lancé, vendredi, les travaux en vue de l’installation de toilettes «sans marqueur de genre» sur son campus. Ceux-ci seront achevés l’an prochain.

L’objectif de l’EPFL est d’avoir dix blocs unisex es à la rentrée académique de l’automne prochain . Par bloc, on entend huit WC individuels avec lave-main s , un WC pour personnes à mobilité réduite, et une partie des lo c aux c omprenant cinq urinoirs et deux lavabos.