Neuchâtel: Des workshops lève le tabou du suicide auprès des ados

Faire le relais avec les établissements scolaires

Rencontrée au collège des Cerisiers de Gorgier, Lorraine Astier de l’association Stop Suicide explique le déroulement de l’atelier: «Il est composé de deux parties. Durant la première, on déconstruit les idées reçues sur le suicide avec un quiz. Cela permet d’ouvrir le dialogue avec les élèves, qui peuvent donner leur avis. Le second volet est plus concret. On y traite deux situations difficiles, que les élèves pourraient potentiellement rencontrer. On leur demande ce qu’ils trouvent d’inquiétant dans ces situations et ce qu’ils peuvent concrètement faire, à leur niveau. Vers qui ils vont se tourner pour trouver de l’aide, au sein de l’établissement scolaire ou à l’extérieur.»