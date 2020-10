Netflix : Désabonnements en cascade à cause de «Mignonnes»

La polémique autour du film français accusé de sexualiser le corps de jeunes filles a fait perdre beaucoup d’abonnés américains à Netflix.

Il faut dire que le hashtag #CancelNetflix (annuler Netflix) a figuré en tête des sujets les plus discutés sur Twitter les jours qui ont suivi la sortie du long-métrage et que même des personnalités politiques américaines s’en sont mêlées, demandant à la plateforme de retirer la fiction de son catalogue.

D’après les données d’Antenna, dans les cinq jours qui ont suivi la mise en ligne de «Mignonnes», Netflix a enregistré cinq fois plus de désabonnements aux États-Unis que durant tout le mois d’août 2020. Les chiffres avancés par YipitData et repris par «Variety» sont encore plus mauvais: le 12 septembre 2020, la plateforme a enregistré huit fois plus d’annulations qu’en moyenne quotidienne en août.