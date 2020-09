Canton de Fribourg : Désalpe de Charmey: sans public, mais à la télévision

Faisant partie du Patrimoine culturel de la Gruyère, le retour en pleine des armaillis et leur troupeau se fera sans spectateur. Mais il sera retransmis sur RTS1.

Les troupeaux de la Désalpe de Charmey, six en principe, défileront ainsi de 10h00 à 11h30. L’organisation est intervenue un peu au dernier moment, dans la mesure où il y a à peine un peu plus d’un mois, il n’était plus question de tenir la manifestation appréciée tant par les amateurs du monde paysan et par ceux de folklore.