Désalpe: est-il permis de dépasser un troupeaux de vaches?

La question de savoir comment se comporter face à un troupeau de bétail est récurrente… et pas uniquement dans le cadre de la désalpe. La prudence est de mise. Car, à vouloir être trop pressé, on risque de gros dégâts.

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Le mois dernier, j'ai croisé la route d’un troupeau faisant sa désalpe. A-t-on le droit de dépasser un troupeau de vaches sur une route principale?

Réponse de l’équipe d’experts en mobilité de Viva*

Tout d'abord, le type de route ne joue pas plus de rôle que l'espèce animale: certes, la loi stipule que la voie de circulation opposée doit, dans la mesure du possible, rester libre, surtout sur les routes principales, mais en soi, cette règle s’applique partout. «Dans la mesure du possible» est l’expression clé, car les animaux ont leur propre esprit et il faut donc en tenir compte. C'est pourquoi il ne faut jamais presser un troupeau et attendre que la police ou les accompagnateurs vous signalent de le dépassser. Il faut rouler au pas (à une vitesse maximale de 20 km/h), garder ses distances avec le bétail et se tenir prêt à freiner. La même règle s’applique si le bétail arrive en sens inverse: si la voie est libre, vous pouvez continuer à rouler au pas. Mais au final, c'est le sens de la mesure qui compte: en cas de doute, vous devrez attendre.

En principe, c'est comme pour les piétons: en cas de doute, la vache a la priorité. Si l'on se faufile à travers le troupeau et que l'on cabosse sa voiture, on en sort avec des dégâts. Sauf si l'on peut prouver la négligence grave des éleveurs, ce qui est rarement le cas. La règle de base est la suivante: si la voiture se retrouve cabossée alors que le moteur tourne, les dommages ne seront pas couverts par la responsabilité civile du propriétaire du bétail. Ils seront, en revanche, pris en charge si le véhicule était à l’arrêt. Il est donc préférable de se garer sur le bas-côté, de couper le moteur, de sortir et de se placer devant le véhicule, car cela guide les animaux.

Il faut toujours veiller à sa propre protection: si l'espace est restreint, mieux vaut laisser la place aux animaux. Et même si cela va de soi, cela arrive malheureusement: qu'il s'agisse de vaches, de moutons, de chèvres ou d'une vache en liberté dans un col alpin, il ne faut en aucun cas klaxonner. Il convient de garder à l’esprit qu’une désalpe n’est pas une mince affaire et que c’est nécessaire. C'est aussi une belle tradition. Mieux vaut donc faire preuve de patience et profiter du spectacle.

