Un grand nombre d’agents de la Police cantonale et de Police Riviera sont intervenus jeudi matin, peu avant 9h, dans une rue non loin de la gare et du centre Manor de Vevey, rapporte «24 heures». Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le deal de rue, très présent au centre-ville. En conséquence, les forces de l’ordre ne communiquent pas sur les résultats de cette opération, puisqu’elle concerne des enquêtes au long cours, qui ne sont pas terminées. Une riveraine évoque toutefois le passage régulier de brigades canines ces derniers temps.