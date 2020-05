Deschamps: «Herbin, c'est la légende des Verts»

Rédiger un nouveau commentaire

La légende des verts c'est pas un homme ! C'est une équipe avec des hommes qui ont mouillés le maillot et qui aimaient plus le vert du maillot que le vert des dollars !

Samson 28.04.2020 à 14:39

Non mais regardez moi ces tignasses, coiffés comme des péquenauds. Heureusement que les joueurs actuels ont des coiffeurs personnels et des coupes qui en jettent, comme Neymar. Pas étonnant que le jeu est plus rapide aujourd'hui, car les coupes sont devenues aérodynamique.