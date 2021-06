Euro 2020 : Deschamps: «Si on s’arrête là, c’est qu’on ne mérite pas plus»

Le sélectionneur de l’équipe de France, éliminée par la Suisse en 8es de finale de l’Euro, reconnaît vivre une moment pénible.

Cela n’a pas été simple. On a bien débuté certes contre l’Allemagne et avec la première place de groupe. Après, c’était une autre compétition. Face à une belle équipe suisse, on a su rectifier le tir, jusqu’aux dix dernières minutes... L’équipe de France a l’habitude de la solidité, elle a connu de la fébrilité. S’il y a regrets à avoir, c’est de ne pas avoir géré l’avantage de deux buts. On a poussé jusqu’au bout. Une séance de tirs au but reste une séance de tirs au but, cela fait mal mais il faut accepter. On s’est souvent trouvés du bon côté, ce soir ce n’est pas le cas. Il y a beaucoup de tristesse dans l’ensemble du groupe. On s’est parlés, on sait la force, l’unité, la solidarité de ce groupe, on a connu des moments merveilleux ensemble. Si on s’arrête, c’est qu’on ne mérite pas plus. Il y a des impondérables qui ne sont pas des excuses et on fait partie de ceux qui rentrent à la maison, comme le vice champion du monde et le champion d’Europe.