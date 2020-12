Sa dernière apparition sur le circuit remonte à juin 2019 et son abandon au Queen’s. Le «Colosse de Tandil» est miné par un genou endolori depuis une fracture de la rotule droite subie en octobre 2018, à Shangha ï , et dont il ne s’est jamais remis.

Fidèle à sa réputation, D el Potro ne s’est pas laissé abattre et s’est fait opérer à trois reprises à Barcelone, Miami puis Berne (où il a été pris en charge par le médecin de Roger Federer et Stan Wawrinka, le Dr Roland Biedert). Mais aucune de ces interventions n’a eu l’effet escompté.

Toutefois, son moral est sérieusement atteint. La Nación indique qu’il est apparu «plus introverti et méfiant que jamais» ces derniers temps. Lassé par toutes ces opérations, il a perdu confiance dans les médecins et «n’est plus disposé à subir des traitements et de longues périodes de rééducation». «Aujourd’hui, son seuil de résistance à la douleur est très bas», précise le journal. À tel point que «la flamme de sa carrière de tennisman n’est entretenue que par sa résilience parce qu’il est déterminé à être le maître de sa propre fin».