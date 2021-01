États-Unis : Désertée, quadrillée, calfeutrée: Washington sous haute tension

Pour prévenir tout débordement, plus de 20’000 soldats sont attendus dans les rues de la capitale fédérale au moment de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, le 20 janvier.

Plus de 20’000 soldats sont attendus dans les rues de la ville au moment de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, le 20 janvier; soit plus que le nombre combiné de troupes américaines officiellement présentes en Afghanistan et en Irak actuellement.

«C’est la première fois que je me rends (dans le centre de Washington) depuis plus d’un an, et d’habitude il y a des gens partout. C’est très, très calme. Je pense presque que (la ville) n’est plus que l’ombre d’elle-même», soutient Jaime, une mère de famille venue du Maryland qui n’a pas souhaité donner son nom.