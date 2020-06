Désespéré, il propose de payer l’apprentissage de sa fille

Si la situation au Tessin est tendue, la Suisse romande n’est pas en reste: Genève enregistre à ce jour -42% de contrats par rapport à l’an dernier, Vaud -25%, et Fribourg – 13%. Berne et le Valais en ont perdu 4%, le Jura seulement 0,6%, et Neuchâtel ne constate pas de changement, chiffrait la RTS fin mai. Pour faire face aux incertitudes, plusieurs cantons ont pris des mesures, allant des primes pour les entreprises formatrices jurassiennes et genevoises et neuchâteloises au payement de la moitié du salaire des apprentis vaudois de 1ère année. Plusieurs cantons ont repoussé le délai de signature du contrat, et Fribourg a carrément décrété la gratuité des cours pour les adultes sans formation professionnelle, et réduit les charges pour les entreprises, résume l’«Agefi».