Paris Hilton a perdu sa chienne Diamond Baby

Paris Hilton : Désespérée, elle va utiliser des drones pour les recherches

«Diamond Baby (ndlr: son chihuahua) a disparu depuis mercredi dernier (ndlr: 14 septembre 2022). Nous déménageons et l’un des déménageurs a dû laisser une porte ouverte. Ma famille et mes amis m’ont aidée à chercher partout dans le quartier. Nous ne l’avons toujours pas trouvée», a-t-elle raconté. Et la riche héritière de préciser qu’elle a déjà fait appel à plusieurs spécialistes pour localiser son toutou. «Nous avons engagé un détective pour animaux, un communicant animalier et on cherche actuellement des drones pour retrouver les chiens perdus. Je fais tout ce qui est possible», a-t-elle assuré.