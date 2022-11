Italie : Désespérés, des migrants sautent des navires humanitaires

Lundi, trois migrants ont sauté en mer du «Geo Barents», un navire géré par Médecins sans frontières (MSF), pris au piège dans un face-à-face entre les ONG qui patrouillent en Méditerranée et le nouvel exécutif italien. Du pont des bateaux de sauvetage, les migrants ont vu la côte sicilienne, sans pouvoir la fouler. Les trois hommes ont été rapidement récupérés, selon MSF, qui porte secours aux migrants effectuant la traversée périlleuse entre l’Afrique du Nord et l’Europe.

«Le navire a ses limites en termes d’assistance médicale»

Le «Geo Barents» a accosté à Catane dimanche soir, et les autorités italiennes ont autorisé 357 personnes à débarquer, dont des enfants, tout en refusant l’entrée à 215 autres. L’un des migrants a ensuite été évacué par ambulance après s’être plaint de douleurs abdominales aiguës, a indiqué MSF lundi, soulignant que les autres étaient de plus en plus vulnérables. «Leur situation, leur niveau de stress psychologique est très, très élevé», estime Riccardo Gatti, le chef de recherche et de sauvetage de l’ONG. «Le navire a ses limites en termes d’assistance médicale.»