Construction de voiture de sport: Design Lamborghini et art culinaire italien: quel rapport?

Peu d’ingrédients essentiels

Dans les deux cas, seuls quelques ingrédients essentiels sont décisifs. «Depuis une cinquantaine d’années environ, la silhouette caractéristique et les éléments stylistiques en forme de «Y» et d'hexagone permettent de reconnaître instantanément une Lamborghini», explique Mitja Borkert, qui fait la comparaison avec la farine et à les œufs dans la cuisine italienne. Il est d’avis qu’il ne suffit pas d’avoir des matières premières de première qualité pour garantir un excellent résultat. «Ce qui compte, c’est le savoir-faire de ceux qui les travaillent. Ce n'est qu’alors que la cuisine donne naissance à un produit unique, comme lors de la création des supercars de Lamborghini», dit-il.

De la Countach à la Sterrato

Pour souligner ses propos, il suffit de jeter un coup d'œil au dernier modèle de Lamborghini présent ce jour-là - la Huracan Sterrato - et à son ancêtre, la Countach. «Les deux sont indéniablement des Lamborghini». Ce sera aussi nul doute le cas du modèle qui succédera à l'Aventador et à propos duquel Mitja Borkert se garde, pour l’heure, de révéler les détails. Une chose est sûre en tout cas: il sera reconnaissable comme une Lamborghini au premier coup d’oeil. Pour ce faire, Mitja Borkert applique une méthode particulière: «Il faut regarder une voiture sous l'angle sous lequel on ne l'aime pas. Et ensuite l'améliorer». Ce pour quoi lui et son équipe disposent d'outils très divers. «Nous ne travaillons pas seulement sur ordinateur, mais aussi avec des rubans adhésifs spéciaux et de manière plus classique, avec des esquisses».