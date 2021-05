Les Samoa : «Désigné par Dieu»: le dirigeant des Samoa refuse de partir

Le chef de l’Etat des Samoa refuse de reconnaître sa défaite électorale, persuadé d’avoir été «désigné par Dieu».

Premier ministre de cette monarchie constitutionnelle, il s’est auto-désigné ministre des Affaires étrangères et président de la Fédération de rugby des Samoa, une fonction de premier plan dans cette nation mordue de rugby. Mais depuis les élections générales du 9 avril, le vent a tourné et sa main mise sur le pouvoir est ardemment contestée par son ancienne alliée, Fiame Naomi Mata’afa. Devenue la cheffe de l’opposition, son parti a remporté, à la surprise générale, le scrutin qui lui permet désormais de briguer le poste de Première ministre.

«Je suis désigné par Dieu»

«À genoux devant moi»

Sur le plan international, Tuilaepa Sailele Malielegaoi est notamment connu pour avoir pris des mesures visant à renforcer les liens de l’archipel avec ses deux voisins, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En plus de 20 ans de pouvoir, son pays a connu des épreuves, notamment des cyclones ainsi qu’un tsunami qui, en 2009, a fait 143 morts. Plus récemment, en 2019, une épidémie de rougeole a tué 83 personnes, pour la plupart des bébés et de jeunes enfants. Tout au long de ces années, il a conservé son franc-parler, tenant parfois pendant des heures des propos décousus lors d’entretiens, ensuite postés sur la page Facebook du gouvernement.