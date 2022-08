Tennis: Désillusion canadienne pour Bencic

La logique et le circuit féminin font rarement bon ménage. D'entrée de tournoi, la Suisse avait remporté deux victoires de prestige contre les ex-Nos 1 mondiales Serena Williams et Garbine Muguruza (6-1 6-3!). De quoi lui ouvrir en grand les portes de sa partie de tableau, au sein de laquelle elle était désormais la mieux classée. Mais, dans la nuit de vendredi à samedi au Canada, patatras!

La St-Galloise, après un début de partie autoritaire, a fini par céder en trois manches contre Beatriz Haddad Maia. La joueuse No 24 de la hiérarchie mondiale s'est montrée un poil plus réaliste sur les balles de break qu'elle s'est procurées (4/6 contre 3/7) et ç'a fait toute la différence au décompte final, après 2 heures et 11 minutes de bataille.