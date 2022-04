Football - Désillusion pour la Suisse, tenue en échec en Roumanie

Largement supérieure et auteure de très joli mouvement, la Suisse a mis du temps à régler la mire. Alisha Lehmann, titularisée à la place de Ramona Bachmann (Covid), a tiré de peu à côté (3e et 27e), Svenja Fölmli a manqué sa reprise (9e) et Coumba Sow s’est heurtée à la portière adverse (18e). Ce manque de réussite a, comme cela se produit régulièrement au football, été puni juste avant la pause sur la première opportunité roumaine. Sur corner, Maria Ficzay s’est élevée le plus haut pour placer une tête hors de portée de Gaëlle Thalmann (42e). Cruel.