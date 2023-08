Les incendies en Grèce suscitent la haine anti-migrants

Alors qu’ une partie de la Grèce est ravagée par des incendies , la haine à caractère raciste en ligne fait rage contre les migrants. Le déchaînement s’est intensifié après qu’un groupe de 13 Pakistanais et Syriens eurent été accusés sur les réseaux sociaux d’avoir été pris en flagrant délit alors qu’ils tentaient d’allumer un incendie près de la ville d’Alexandroupoli, dans l’Evros. Cette région frontalière de la Turquie est la proie de violents incendies depuis samedi, attisés par des températures élevées et des vents violents. Un habitant de la région a publié mardi une vidéo en direct sur Facebook montrant les migrants entassés dans une remorque, se vantant de les avoir arrêtés pour avoir tenté de «nous brûler». «Ne les montrez pas… brûlez-les!» a commenté un internaute.

Désinformation

Le nord de la Grèce a été dévasté par de violents incendies qui ont entraîné plus de 14’000 évacuations, notamment dans un hôpital. Les différents fronts, qui ont fusionné en une ligne s’étendant sur 15 kilomètres, ont brûlé plus de 60’000 hectares de terres agricoles et de forêts. Cette zone reculée, parmi les plus pauvres de Grèce, se trouve à quelques kilomètres seulement de la frontière turque. Des migrants en quête d’asile dans l’Union européenne tentent très régulièrement de passer la frontière terrestre. Érigé en 2020, un mur métallique de 37,5 kilomètres doit être prolongé de 35 kilomètres d’ici à la fin de l’année.