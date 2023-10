La Chine accuse les États-Unis d’être «l’empire du mensonge»

Selon le document publié jeudi , la Chine fait notamment la promotion de «l’autoritarisme numérique», en finançant de la propagande, en faisant disparaître des informations critiques ou encore en contrôlant les médias de langue chinoise. Le coordinateur du GEC, James Rubin, a déclaré que si rien n’était fait, «une destruction lente et régulière des valeurs démocratiques» est à craindre.

Les Etats-Unis pionniers de la guerre de l’information

Dans un communiqué publié samedi soir, le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé un rapport «contraire aux faits et biaisé» qui «constitue en lui-même de la désinformation». «Les Etats-Unis sont eux-mêmes les pionniers de la guerre de l’information à destination de l’opinion publique», a-t-il accusé.

Il cite l’opération Mockingbird de la CIA durant la Guerre froide, destinée à influencer les médias américains et étrangers, ou encore l’intervention de l’ex-secrétaire d’Etat américain Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l’ONU en 2003 pour dénoncer les prétendues armes de destruction massives de l’Irak. «Les faits ont prouvé à maintes reprises que les Etats-Unis méritent largement leur titre d’empire du mensonge», affirme le ministère chinois des Affaires étrangères.

«De plus en plus de gens voient à travers les couches de mensonges tissées par les Etats-Unis pour couvrir leurs propres méfaits et leur façon peu glorieuse de maintenir leur hégémonie en salissant les autres», souligne-t-il.