Désinformation: Washington accuse la Chine d’«autoritarisme numérique»

«Si rien n’est fait, les efforts de la République populaire de Chine vont remodeler le paysage mondial de l’information, créant des biais et des lacunes qui pourraient même conduire les nations à prendre des décisions qui subordonnent leurs intérêts économiques et sécuritaires à ceux de Pékin.»

«Ambition stupéfiante»

«Quand on regarde les pièces du puzzle et qu’on le reconstitue, on constate une ambition stupéfiante de la part de la Chine visant à chercher à dominer l’information dans des régions clés du globe», a déclaré à la presse James Rubin, coordinateur du GEC et ancien porte-parole de la diplomatie américaine. Pékin n’a pas réagi au rapport dans l’immédiat.