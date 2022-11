Zurich: Désirée Pomper devient rédactrice en chef de 20 Minuten

Gaudenz Looser a pris en charge la rédaction en chef de 20 Minuten à la mi-2019. Pendant son mandat, il a introduit avec succès des innovations clés. Il a ainsi fait avancer la stratégie vidéo de 20 Minuten et a lancé le format primé 20 Minuten NOW!

Changement de direction au sein de la rédaction en chef de 20 Minuten à Zurich: Désirée Pomper prendra ses fonctions de rédactrice en chef le 1er février 2023 et siègera donc à la direction de 20 Minuten. Gaudenz Looser occupera le poste de rédacteur en chef adjoint. Il travaillera à l’avenir en tant qu’éditeur du journal et assumera à nouveau davantage de responsabilités dans les affaires quotidiennes.

Bernhard Brechbühl, directeur général de 20 Minuten, se réjouit de pouvoir continuer à compter sur le grand engagement des deux cadres : «Désirée Pomper et Gaudenz Looser entretiennent depuis des années une collaboration fructueuse, qui se poursuivra sans interruption dans la nouvelle constellation. Nous sommes heureux que Gaudenz Looser continue d’apporter sa force d’innovation et sa grande expertise à notre offre journalistique. Et nous sommes également heureux d’avoir une nouvelle rédactrice en chef très compétente et créative avec Désirée Pomper, qui enrichit déjà depuis de nombreuses années notre média d’information avec son savoir-faire journalistique et le fait de progresser sur le plan stratégique. Je lui souhaite beaucoup de succès dans son nouveau défi de rédactrice en chef».