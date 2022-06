Procès en Thurgovie : «Désolé, Monsieur le Juge, je pars pour de bon!»

Un homme a dû répondre lundi devant le tribunal de viols et d’actes sexuels avec des enfants. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 46 mois. L’homme est sorti en trombe de la salle lors de la lecture du jugement.

Conversations à connotation sexuelle avec des mineurs

Depuis trois ans et demi, l’accusé suit un traitement thérapeutique en raison de son penchant. «J’ai la chance d’avoir ma thérapeute», a déclaré l’homme au tribunal. Une expertise psychiatrique atteste que le prévenu souffre d’un léger trouble de la personnalité ainsi que de troubles dissociatifs et narcissiques. «Il a tendance à exploiter des victimes faibles et plus jeunes», a déclaré un psychiatre au tribunal. Si le tribunal se prononce pour une peine de prison ferme, il ne voit pas l’intérêt d’une mesure institutionnelle. «Il faut se mettre à son niveau et ne pas l’enfermer avec les grands malades», a conclu le psychiatre.