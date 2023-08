Chine: Le bilan du glissement de terrain dépasse les 20 morts

La Chine fait face depuis plusieurs semaines à de très fortes précipitations et à de nombreuses inondations meurtrières.

Une centaine de militaires en renfort

Les pluies ont entraîné un glissement de terrain qui a «emporté deux maisons» et «endommagé des routes, des ponts, l’alimentation en électricité et d’autres infrastructures», avait annoncé, plus tôt, la radio publique nationale CNR. Une centaine de militaires, ainsi que des pompiers ont été mobilisés pour participer aux opérations de secours, «qui se poursuivent» dimanche.