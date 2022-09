Ouragan Fiona : Désormais ouragan majeur, Fiona menace les îles Turques-et-Caïques

Fiona, devenu le premier ouragan majeur de catégorie 3 de la saison, s’approchait mardi des îles Turques-et-Caïques après avoir semé inondations et coupures de courant et causé la mort de trois personnes dans les Caraïbes.

Tous les habitants des Turques-et-Caïques, où s’abattent déjà des vents violents et de fortes pluies qui pourraient par endroits amener jusqu’à 20 cm de précipitations, sont appelés par les autorités de ce territoire britannique d’outre-mer à se confiner. Des crues soudaines potentiellement mortelles y sont en effet à craindre, avertit dans son dernier bulletin le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, qui note que ces phénomènes dangereux continuent par ailleurs de menacer la République dominicaine.

Déjà trois morts dans les Caraïbes

Dans le sillage de Fiona, un homme est mort en Guadeloupe, emporté avec sa maison par les flots d’une rivière en crue. Un autre est décédé en République dominicaine alors qu’il coupait un arbre, et un troisième à Porto Rico, en mettant du carburant dans un générateur allumé. L’ouragan a provoqué des dégâts «catastrophiques» à Porto Rico, selon le gouverneur de ce territoire américain, Pedro Pierluisi. Bien que l’ouragan s’en éloigne, des inondations soudaines sont encore susceptibles de s’y produire, note le NHC.

L’état d’urgence y a d’ores et déjà été établi, et M. Pierluisi a annoncé mardi son intention de demander au président américain Joe Biden de déclarer l’état de catastrophe majeure. En République dominicaine, des précipitations et des inondations «localisées» se poursuivaient mardi dans certaines régions, selon le NHC.