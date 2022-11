Musique : «Despacito» a été vu autant de fois qu’il y a d’humains

La vidéo du giga tube de Luis Fonsi et Daddy Yankee a passé la barre des 8 milliards de vues sur YouTube.

Mi-novembre 2022, nous serons officiellement 8 milliards d’êtres humains sur notre planète. Par extrapolation, on peut donc dire que chaque Terrien a vu au moins une fois le clip de «Despacito» de Luis Fonsi et Daddy Yankee puisque la vidéo, mise en ligne en janvier 2017, vient de dépasser les 8 milliards de vues sur YouTube. C’est «Baby Shark», chanson pour enfants, qui occupe toujours la première place avec plus de 11 milliards de vues. Elle avait passé le cap des 10 milliards en janvier 2022.