JO de Tokyo - Desplanches en bronze sur  le 200 m 4 nages

Sur le podium, il a été accompagné par le Chinois Shun Wang, titré avec un chrono de 1’55’’00, et par le Britannique Duncan Scott.

Une première depuis 1984

Desplanches a ainsi permis à Swiss Olympic de collecter une neuvième médaille depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo. La répartition: une en or, trois en argent, trois en bronze et deux dont la couleur du métal sera connue après les finales de simple et de double du tournoi de tennis féminin.