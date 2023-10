Une nouvelle série Dragon Ball prévue pour l'automne 2024

En 2024, «Dragon Ball» fêtera son 40e anniversaire, et ce sont les fans du manga qui auront droit à un cadeau. Une nouvelle série animée mettant en scène Son Goku sera diffusée dans un an, a fait savoir la société Toei Animation au Comic Con de New York. Une première bande-annonce de la fiction intitulée «Dragon Ball Daima» a été partagée sur YouTube.