Economie – Déstabiliser l’Argentine nuirait à la «légitimité» du FMI

Économie : Déstabiliser l’Argentine nuirait à la «légitimité» du FMI

Voilà près deux ans que l’Argentine et le FMI discutent de la renégociation de la dette du pays. Pour le ministre argentin de l’Économie, Martin Guzmán, «il reste encore un chemin important à couvrir».

Échéances «insoutenables»

Faute d’accord, l’Argentine, 2e économie d’Amérique du Sud, devra rembourser sur les trois ans à venir, entre capital et intérêts, plus de 44 milliards de dollars (plus de 40 milliards de francs), dont 19 Mds USD (plus de 17 milliards de francs) dès 2022. Échéances «insoutenables», a encore réaffirmé M. Guzmán.