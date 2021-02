Certains y verront un magistral retournement de veste, d’autres diront simplement que le vent a tourné: dix ans après avoir refusé une telle idée, l’UDC, via son élu Mike Egger , va proposer au Parlement d’introduire une disposition dans la loi qui permettrait de lancer une procédure de destitution envers un conseiller fédéral.

«Écoutez-nous voir un peu!»

En clair, l’élu et son parti en ont après Alain Berset, accusé de nombreux maux, voire d’avoir des visées dictatoriales . Mais surtout, il est accusé de ne pas prendre en compte l’avis des cantons et des commissions du Parlement avant de prendre ses décisions (lire encadré).

Pour Mike Egger, introduire la possibilité de destituer un conseiller fédéral aurait une vertu «préventive»: celui-ci se montrerait beaucoup plus à l’écoute du Parlement pour ne pas froisser les élus ni faire face au risque d’être bouté hors du collège.

Des visionnaires qui assurent leurs arrières?

On retrouve, en revanche, quelques noms connus parmi les élus qui avaient refusé d’introduire une possibilité de destitution des conseillers fédéraux. Dans les rangs de l’UDC, on aperçoit par exemple un certain… Guy Parmelin. Parmi les autres partis, Ignazio Cassis (PLR) et Viola Amherd (PDC) s’étaient également positionnés contre, tous trois avant d’intégrer, bien à l’abri, ledit Conseil fédéral.