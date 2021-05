Crise politique au Salvador : Destitution des juges de la Cour suprême

Le Parlement salvadorien a voté la révocation des juges de la Cour suprême, hostiles au président. L’opposition dénonce un putsch.

«Et le peuple du Salvador, à travers ses représentants, a dit : DESTITUES !», s’est félicité Nayib Bukele, au pouvoir depuis 2019 dans ce pays d’Amérique centrale où il a bousculé la classe politique traditionnelle, discréditée par des affaires de corruption. Populaire pour sa volonté de combattre le crime organisé et l’insécurité, le président de 39 ans s’était opposé plusieurs fois à la Cour suprême et au parquet général. Les juges évincés, dont les remplaçants ont été aussitôt désignés par les parlementaires de la majorité, ont refusé de quitter leur poste, invoquant «l’inconstitutionnalité du décret de destitution».

«Coup d’Etat»

Plusieurs ONG ont également tiré la sonnette d’alarme. «C’est une situation qui comporte un risque profond. On est en train de jouer avec le feu et cela peut donner à cette crise une telle magnitude qu’on ne pourra pas en sortir», a confié Miguel Montengro, coordinateur de la Commission des droits humains. Selon le directeur exécutif de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, «Bukele rompt avec l’Etat de droit et tente de concentrer tout le pouvoir dans ses mains». Julie Chung, du département d’Etat américain, a également lancé un avertissement: «L’existence d’une relation forte entre les Etats-Unis et le Salvador dépendra de la volonté du gouvernement du Salvador de défendre la séparation des pouvoirs et de soutenir les normes démocratiques», a affirmé la diplomate.