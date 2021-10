Brésil : Destitution inédite d’un élu brésilien pour désinformation

Député régional proche de Jair Bolsonaro, Fernando Francischini a été destitué jeudi pour dissémination de fausses informations. Une première.

Six des sept juges du TSE ont voté pour la destitution du député régional de droite Fernando Francischini, qui siégeait à l’assemblée législative de l’État du Parana (sud). Il a également été déclaré inéligible jusqu’en 2026. Commissaire de la Police fédérale, Fernando Francischini était aussi l’un des coordinateurs de la campagne de Jair Bolsonaro pour l’élection présidentielle de 2018.

Lors d’un direct sur les réseaux sociaux le jour du premier tour de ce scrutin, il avait affirmé que les urnes électroniques avaient été manipulées pour empêcher une victoire de Jair Bolsonaro. C’est à cause de cette déclaration faite sans présenter la moindre preuve qu’il a été destitué par le TSE, pour «utilisation indue de moyens de communication» et «abus de pouvoir politique et d’autorité».