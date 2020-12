Pakistan : Destruction d’un temple hindou: 26 personnes arrêtées

Au lendemain de l’attaque perpétrée par quelque 1500 musulmans contre le lieu de culte situé au nord-ouest du Pakistan, les autorités du pays ont interpellé une vingtaine de personnes dont plusieurs religieux musulmans.

Les hindous n’ont plus habité dans la région depuis la partition de l’Inde en 1947 et la création du Pakistan, mais des fidèles hindous se rendent de temps à autre dans ce temple et sur la tombe de leur saint Shri Paramhans, mort selon eux dans le village en 1919. «Ces gens ont donné une mauvaise réputation à notre région et ont terni l’image de l’État», a affirmé à l’AFP un habitant, Ameen Pashteen.