Bosnie : Destruction d’une église illégale près de Srebrenica

Fata Orlovic a fui son village pendant la guerre mais, à son retour, une église avait été construite sur son terrain.

«Le jugement de la CEDH est enfin exécuté. Les travaux ont commencé tôt ce matin. L’église est déjà quasiment détruite et je pense que tout sera fait d’ici demain», a déclaré à l’AFP l’avocat de la famille, Rusmir Karkin. «Même si cette opération a été repoussée pendant plus d’un an, à cause de l’épidémie du Covid, nous n’avons jamais perdu l’espoir que ce serait fait». L’église a été détruite par une pelleteuse, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et une télévision locale.