Croatie: Destruction d’une mine sous-marine de la Seconde Guerre mondiale

Mine tractée et remontée à la surface

Cette mine, déposée par les forces allemandes il y a plus de 80 ans, avait été mise au jour par hasard à 50 mètres de profondeur dans le port de Rijeka (nord), à la faveur de travaux de construction. L’engin était partiellement recouvert par les sables des fonds marins.

L’opération de destruction dimanche a conduit à l’arrêt de la circulation dans la zone et à l’évacuation de 500 habitants par mesure de précaution. Elle a été menée par des plongeurs de la police croate et des militaires qui ont tracté la mine pour la faire remonter à la surface et l’ont ensuite détruite, a constaté un photographe de l’AFP.